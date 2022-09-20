Beylikdüzü'ndeki şüpheli çocuk ölümünde adli tıp raporu çıktı

DHA

Beylikdüzü'nde 2 katlı bir apartmanın üst katından düşerek öldüğü ileri sürülen 2 yaşındaki kız çocuğu Erva Y.'nin, Adli Tıp raporu tamamlandı. DHA'nın haberine göre raporda 'Yüksekten düşme sonucu meydana gelen beden travması ve iç kanama' nedeniyle öldüğü belirtildi. Kız çocuğunun adlı tıp muayenesinde cinsel istismar ya da tecavüze uğradığına ilişkin bulgu olmadığı öğrenildi.

Sahil Mahallesi'nde 6 Eylül Salı günü akşam saat 19.30 sıralarında, 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki kızı Erva bilinmeyen nedenle balkondan bahçe zeminine düştü. Çocuğun düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada annesi Erva'yı komşularına ait otomobille Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Erva tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye getirildiğinde nabız ve solunumu olmayan Erva, entübe edilerek kalp masajı yapıldı ancak, hayata döndürülemedi. Erva'ya müdahale eden doktorun düzenlediği genel adli muayene raporunda ölüm saati 20.50 olarak bildirildi. Raporda Erva'nın vücudunda istismara uğradığını gösteren belirtiler olduğu aktarıldı. Bu raporla Erva'nın ölümü emniyet kayıtlarına 'şüpheli' olarak geçirildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kız çocuğunun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 yaşındaki Erva'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonrası rapor hazırlanarak, başsavcılığa gönderildi. Raporda Erva'nın 'Yüksekten düşme sonucu meydana gelen beden travması ve iç kanama' nedeniyle öldüğü belirtildi. Erva'nın hastanedeki adli muayene raporunda yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu raporlarında doğrulanmadı. Raporda Erva'nın cinsel istismar ya da tecavüze uğradığına ilişkin bulgu olmadığı tespiti yer aldı. Küçük kızın cenazesinde yapılan kapsamlı incelemelerde, bir başkasına ait DNA bulgusuna da rastlanmadı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Erva'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre soruşturmayı tamamlaması bekleniyor. FECİ OLAY! İSTANBUL'DA ÇOCUK BALKONDAN DÜŞTÜ