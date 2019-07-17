Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 satın alması F-35 programına katılımını imkansız kılıyor. F-35'ler Rusya'nın istihbarat toplama platformuyla bir arada olamaz. ABD, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor. Türkiye ile askeri işbirliğimiz güçlü ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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