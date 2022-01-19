Beyaz esarette çarpıcı görüntüler!

DHA

Gaziantep'te etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde de ulaşım aksadı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı kentte, sabah saatlerinde yola çıkanlar, zor anlar yaşadı.

DHA'nın haberine göre, toplu taşıma araçlarının çalışmadığı kentte vatandaşlar, iş yerlerine yaya olarak gitmek zorunda kaldı.

Beyaza bürünen yol ve kaldırımlarda yürüyenler, düşmemek için yoğun çaba sarf etti.

54 YIL SONRA EN YOĞUN KAR YAĞIŞI

Gaziantep Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de, Gaziantep'te dün başlayan kar yağışının kent merkezinde 49 santimetre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, son olarak 1968 yılında yoğun kar yağan kentte, o tarihten bu yana en fazla yağışın düştüğünü söyledi. Kentte son olarak 2016 yılında kar yağışının 33 santim olarak ölçüldüğünü hatırlatan yetkililer, yağışın günlük yaşamı aksattığı kentte, kuvvetli rüzgarla birlikte buzlanma, don ve bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine de yol açabileceğini bildirdi.

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