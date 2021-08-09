Önceki gün Brezilya'nın önde gelen spor yayıncısı Globo Esporte, Atletico Mineiro'nun Diego Costa için yaptığı ilk teklifin kabul edilmediği ve bundan dolayı teklifi yükselttiği ifade edilmişti. Son görüşmelerin ise olumlu ilerlediği kaydedildi.