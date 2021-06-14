SERGEN YALÇIN'IN İSTEKLERİ

Beşiktaş'ta herkes merakla Sergen Yalçın'ın takımda kalıp kalmayacağını bekliyor. Yönetim kanadından bu zamana kadar sıkıntı olmadığına dair birçok açıklama gelse de Yalçın'dan şu ana dek bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.