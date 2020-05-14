Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

8 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü, sekiz kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez Kovid-19 testi gerçekleştirildiğini belirterek, "Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.