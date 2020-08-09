Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. beIN Sports'un haberine göre; siyah-beyazlılar, eski hocası Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı West Bromwich Albion'dan Kamil Grosicki ile prensip anlaşmasına vardı. Polonyalı futbolcu, görüşme için İstanbul'a geldi.

Sergen Yalçın'ın istediği 32 yaşındaki futbolcu ile Kamil Grosicki transferinde büyük oranda anlaşma sağlanırken Bilic de bu transfer için Kartal'a olumlu rapor verdi.

Leeds United'ın ardından ikinci olarak Premier Lig'e çıkan West Bromwich Albion'da 42 maçta forma giyen tecrübeli kanat, 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'de 2011-2014 yılları arasında Sivasspor'da forma giyen Kamil Grosicki'nin West Bromwich Albion ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.