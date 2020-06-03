Öte yandan mali sorunlar nedeniyle önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara veren ve Haziran 2020 itibariyla Anderlecht ile sözleşmesi sona erecek Nacer Chadli ismini gündemine alan Beşiktaş'ın başarılı futbolcu için de ilgisi sürüyor. Sport24. gr sitesi, Monaco'nun oyuncudan mutlaka kurtulmak istediğini yazdı.