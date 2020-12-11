Bebeğini kaybeden genç kadından acı haber

Kapaklı'da 1 yıl önce Özgür Demir ile evlenen, fermuar fabrikası çalışanı Özge Demir'in bir süre önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

DHA'nın haberine göre 7 aylık hamile olan Demir, Çerkezköy ilçesindeki özel hastanede tedaviye alındı. Gün geçtikçe sağlık durumu ağırlaşan genç kadının karnında ölen bebeği, 26 Kasım'da ameliyatla alındı.

KURTARILAMADI

Bebek alındıktan sonra yoğun bakım servisinde tedavisi süren Demir ise 6 Aralık'ta doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özge Demir'in eşi ve ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!