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Son dakika haberler... Karnındaki bebeğini kaybeden koronavirüs hastası genç kadından acı haber

Tekirdağ'da acı bir olay meydana geldi. Kentin Kapaklı ilçesinde, koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile Özge Demir, sağlık durumu ağırlaşınca ölen bebeği ameliyatla alındıktan 11 gün sonra hayatını kaybetti

11.12.2020 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bebeğini kaybeden genç kadından acı haber - Haberler
Bebeğini kaybeden genç kadından acı haber
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DHA

Kapaklı'da 1 yıl önce Özgür Demir ile evlenen, fermuar fabrikası çalışanı Özge Demir'in bir süre önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

DHA'nın haberine göre 7 aylık hamile olan Demir, Çerkezköy ilçesindeki özel hastanede tedaviye alındı. Gün geçtikçe sağlık durumu ağırlaşan genç kadının karnında ölen bebeği, 26 Kasım'da ameliyatla alındı.

KURTARILAMADI

Bebek alındıktan sonra yoğun bakım servisinde tedavisi süren Demir ise 6 Aralık'ta doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özge Demir'in eşi ve ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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