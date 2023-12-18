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        Haberler Gündem Güncel KAR ESARETİ | Doğu Anadolu'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Güncel haberler

        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Doğu Anadolu'da bazı illerde kar esareti yaşanıyor. Buna göre Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ile Iğdır'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:43 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:25
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        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ile Iğdır'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        AA'da yer alan habere göre gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 36 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

        Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 86, Iğdır'da 44, Ardahan'da 13, Kars'ta ise 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

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