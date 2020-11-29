Batman’da operasyon: 30 gözaltı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 6-8 Ekim 2014'te Kobani eylemlerinde yasa dışı olaylara ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Şehit Birol Öztekin" operasyonu başlatıldı.

Güvenlik güçleri, izinsiz gösterilere karıştığı belirtilen 30 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal suç unsuru fotoğraf, doküman, 2 tabanca, pompalı tüfek ve kaleşnikof uzun namlulu silah ele geçirildi.

3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Ayrıca Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.