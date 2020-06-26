AA

Merkez Belde Mahallesi'nde bulunan kentin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Batman itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip gelerek yangına müdahale etmeye başladı.

AA'nın haberine göre; Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da söndürme çalışmalarına katıldı. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.