Batı Karadeniz'i şiddetli sağanak vurdu!

Genel

Son dakika... Zonguldak-Bartın ve Karabük'te etkili olması beklenen çok kuvvetli yağış sebebiyle oluşturulan kriz merkezlerinden sel ve su taşkınlarına karşı uyarılar sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesi'nde çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıların ardından Bartın güne çok kuvvetli yağışlarla uyandı.

Kentin birçok noktasında su baskınları yaşandı. Ev ve işyerlerini su bastı, ulaşım su baskınları nedeniyle güçlükle sağlandı. Öte yandan üç ilde de kriz merkezleri oluşturuldu. Kırmızı uyarının verildiği üç ilde sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşların duyarlı olması konusunda vatandaşlar sosyal medya hesapları başta olmak üzere tüm iletişim ağlarından uyarılıyor.

BAKANLIKTAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da, "Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı" açıklamasında bulundu.

BARTIN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bartın Valiliğince yapılan açıklamada da Batı Karadeniz'de halen kuvvetli olarak devam eden sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak 27 Haziran Pazartesi günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz geneli çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat), Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç ve batısında yer yer şiddetli (76-100 kg/m2/12 saat), Bartın il geneli ile Kastamonu'nun kuzeyi, Karabük'ün kuzey ve batısı, Sinop'un batısı, Zonguldak'ın iç kesimleri ile Düzce'nin batısında yer yer aşırı (100 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden vatandaşlarımızın meydana gelebilecek ani sel, su baskın, heyelan, yağış anında dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Bartın'da yollar göle döndü, çok sayıda araç mahsur kaldı

(Fotoğraf: İHA)

KARABÜK'TE HEYELAN RİSKİNE KARŞI UYARI

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Bölgemizde halen yerel kuvvetli olarak devam eden sağanak yağışların bu gece (Pazar) saatlerinden itibaren yarın gece (Pazartesi) saatlerine kadar, etkisini artırması beklendiğinden vatandaşlarımızın dere kenarlarına inmemesi heyelan riski taşıyan bölgelere yaklaşılmaması ve ayrıca tehlike arz eden yapılardan uzak durması ani sel su baskını heyelan yağış anında rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

EN YÜKSEK YAĞIŞ BARTIN'DA

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü gerçekleşen toplam yağışların istatistiklerine yer verdi. 25 Haziran günü gerçekleştirilen toplam yağış rekorunu metrekareye 98,1 kg olarak Bartın Merkez ilçesi kırdı.

(Fotoğraf: DHA)

70,2 kg ile de Kozcağız beldesinde en çok yağış gerçekleşti. Bu istatistikleri Arıt beldesi ile Ulus ilçesi takip etti. 26 Haziran tarihli toplam en çok yağış miktarı da yine Bartın'da kaydedildi. Metrekareye 83,1 kg yağışın düştüğü Hasankadı köyünü Kastamonu ve Karabük takip etti.

(Fotoğraf: İHA)

EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle de bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Orduyeri Mahallesi'nde mahsur kalan araçlar, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

AA'da yer alan habere göre sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor. Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgalların temizlenmesinin ardından biriken sular tahliye ediliyor.

Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı ve Muratbey köyü mevkisinde de su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı. Epçiler köyünde de dere yatağının taşması sonucu bölgede önlemleri artıran ekipler, risk taşıyan bazı evleri boşalttı.

Karaçay mevkisinde oluşan taşkın nedeniyle ulaşıma kapanan Bartın-Amasra kara yolu da ekiplerin çalışmaları sonucu trafiğe açıldı.

Belediye ve cami hoparlörleri ile polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yapılan anonslarda, vatandaşlar sel riskine karşı uyarılıyor.

ZONGULDAK'TA ÇAYDAMAR DERESİ TAŞTI

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı, bazı iş yerlerini su bastı.

AA'da yer alan habere göre kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı.

Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.

(Fotoğraf: İHA)

Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.

Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.

Ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.

KASTAMONU'DA 3 KÖY İLE BAĞLANTI KESİLDİ

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde de şiddetli sağanak yağışının ardından üç köyü birbirine bağlayan yol çöktü.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesine bağlı Başakçay köyünde 2021 yılında sel afeti sonrasında ulaşımın sağlanması amacıyla yapılan geçici menfez, şiddetli sağanak yağışın ardından derenin taşması ile yıkıldı. Menfezin yıkılmasıyla üç köye bağlantı sağlayan yol da çöktü. Yer yer yağışın devam ettiği bölgede menfezlerin yıkılmasıyla üç köyün bağlantısı ilçeyle kesildi.

(Fotoğraf: İHA)

Yaşanan sel sebebiyle 3 köyün bağlantısının kesildiğini ifade eden Azdavay İl Genel Meclisi Üyesi Fahrettin Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Yağış ve sel devam ediyor. 3 köyün bağlantısı kesilmiş durumda. Diğer köylerden şu ana kadar bize gelen bilgilerde, ufak tefek sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ağır bir durum yok. En ağır sıkıntının yaşandığı yer burası. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız sel afetinde de en büyük sıkıntının yaşandığı yerdi Başakçay yöresi. Burada yapılan geçici köprülerimiz vardı buraları da maalesef yağan yağmurdan kaynaklı sel aldı. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz.”

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir