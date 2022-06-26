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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı! Batı Karadeniz'e sel yaklaşıyor

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Batı Karadeniz için önemli bir uyarıda bulundu. Öztel, "Pazar akşam saatlerinden itibaren hali hazırdaki yağışlar kuvvetlenerek sürecek görünüyor. Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop arasında kalan alanda kıyı ilçeler dağlardan coşkun akan dere sularının altında kalabilir. Bölgede zaten şiddetli sağanakların bir otomobil boyuna hızla ulaşan su birikimlerine dönüştüğünü biliyor ve sık sık derelerin taştığına şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı

26.06.2022 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Batı Karadeniz'e sel yaklaşıyor
Batı Karadeniz'e sel yaklaşıyor
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"Gelecek 36 saat içinde Batı Karadeniz’de Bartın ve çevre illere metrekareye 200 mm ve üzerinde yağmur düşme ihtimali yüksek. Bölgede taşabilecek onlarca çay ve dere var" diyen Öztel, şöyle devam etti:

"Bu bölgede yaşayanların otomobillerini ve başta kendilerini, değerli eşyaları zemin katlardan, sıfır giriş dükkanlardan uzaklaştırmalarında büyük fayda var.

Yağışlar ortalama 100 mm ve üzerinde olacak ama bazı alanlara 200-300 mm yağabilir, bunlar bazı şehirlerin koca bir mevsimde topladığı kadar büyük su miktarı demek. Fakat bu yağışlar Karadeniz’in iklimsel özelliklerinde olan ve deniz üzerinden gelen bir siklonun her mevsim yaratabileceği kadar büyük yağışlar.

Bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarında yarar var. Şiddetli yağışların salı erken saatlerde zayıflayıp salı akşamı mola vermesini bekliyoruz. Ancak çarşamba ve perşembe günleri de bölgede daha zayıf olmak üzere yağmurlu geçebilir."

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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