11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor.
Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.
Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor.
MİLLİ SURİYE ORDUSU BÖYLE GELDİ
Güvenlik kaynakları, "Barış Pınarı Harekatı"nda Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı.
Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntülerde ve fotoğraflarda halkın zırhlı araçlarla taşınan personellere sevgi seli görülüyor.
TERÖRİSTLER, CAMİLERDE GİZLENİYOR
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından paniğe kapılan teröristlerin, özellikle Tel Abyad bölgesinde TSK ve SMO unsurlarının hassasiyetini bildiği için camilere gizlendiği ve buralardan saldırılar düzenlediği belirlendi. Teröristlerin, aynı zamanda insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları ile görüntü alınmaması için bazı noktalarda lastik yakarak, karartma uyguladığı aynı zamanda sıkça yer değiştirip, gizlenmeye çalıştığı bildirildi.
1 ASKER ŞEHİT OLDU, 277 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Harekat kapsamında, dün çıkan çatışmalarda 1 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Türk askerinin ilerleyişini sürdürdüğü harekatta, şu ana kadar 277 terörist etkisiz hale getirildi. Askerlerin hassasiyetle ilerleyişini sürdürdüğü belirtilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısının arttığı, bunun yanı sıra teslim olan ve yaralı ele geçirilen teröristlerin de bulunduğu belirtildi.
Tel Abyad bölgesinde hava ve kara müdahalelerinde yaralanan çok sayıda teröristin ise örgüt militanları tarafından tedavi için Rakka'daki hastanelere götürüldüğü öğrenildi.
SINIRDA ÖNLEMLER EN ÜST SEVİYEDE
Başarıyla sürdürülen harekat kapsamında, teröristlerin saldırdığı sınır hattındaki yerleşim alanlarında ise güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Akçakale'nin sınır hattına kimse yaklaştırılmazken, bölge sakinlerinin sokaklarda dolaşmaması ve olası roket- havan saldırılarına karşı korunması yönünde hoparlörlerden anonslar yapılıyor. Polislerin önlem aldığı ilçe merkezlerinin Suriye sınırında ise askerler, zırhlı araçlarla teyakkuz halini devam ettiriyor.
SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR
Öte yandan sınır hattına, TSK ve SMO birliklerinin sevkiyatı da devam ediyor. Gece boyunca Suriye sınırındaki Akçakale'ye, SMO askerleri ve araçları ile TSK'nın zırhlı araçları getirildi. Sınıra zırhlı araçlarla gelen TSK ve SMO unsurlarının, harekat kapsamında sınır ötesinde görev alacağı kaydedildi.
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