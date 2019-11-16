Milli Savunma Bakanlığı (MSB),sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn Bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre, GATA'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun (24) acı haberi, ailesinin yaşadığı Adana'nın Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'ne ulaştı. Şehit askerin cenanezi defnedilmek üzere memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesine gönderildi. Şehit Bekir Can Hereklioğlu, bugün ikindi namazında düzenlecek törenle Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'nde toprağa verilecek.