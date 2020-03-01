01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK tebliği ve TCMB yönetmeliğine göre, finansal tüketiciler ile ticari müşterilerden alınan komisyon ücretleri yeniden düzenlendi. Buna göre ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400’den 51 adede, finansal tüketicilerde 20’den 16’ya indirildi. BDDK 2014 yılında da finansal tüketicilerden alınabilecek ücret ve komisyonları 20 ile sınırlandırmıştı. Öncesinde bir sınır yoktu.
TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINAN HESAP AÇILIŞ ÜCRETİ KALDIRILDI
Yapılan sadeleştirme sayesinde bankalar arasındaki ücret karşılaştırması daha şeffaf hale getirildi. Ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti kaldırıldı. Ticari müşterilerin kredi tahsis, kredi kullanım, Kredilerin erken kapatılması, EFT gibi ücretler getirilen sınırlama sayesinde önemli ölçüde azaldı. Örneğin mevcut durumda kredi tahsis ücreti kapsamında “İstihbarat ve Mali Analiz Ücreti” ile “Limit Revize ve Değerlendirme Ücreti” alınmaktaydı ve yaygın olarak yüzde 1’e varan oranlar uygulanmaktaydı. Tebliğ ile bu kalemler kredi tahsis ücreti başlığı altında sadeleştirilerek tahsis edilen limitin on binde 25’i ile sınırlandırıldı.
Ticari kredilerde kredi kullanım ücreti yüzde 2’ye seviyelerine kadar çıkarken yeni tebliğ ile en fazla yüzde 1 olarak sınırlandırıldı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi.
Her iki grup için ortak uygulanacak yeni ücretler şöyle oldu:
|EFT ücretleri
|1.000 TL'ye kadar
|1.000 - 50.000 TL
|50.000 TL ve üzeri
|Mobil
|1 TL
|2 TL
|25 TL
|İnternet
|1 TL
|2 TL
|25 TL
|Düzenli Ödeme
|1 TL
|2 TL
|25 TL
|ATM
|2 TL
|5 TL
|50 TL
|Şube / Diğer
|5 TL
|10 TL
|100 TL
EFT ücreti işlem tutarının 1.000 TL’nin altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL (eskisi 6 TL),ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL (eskisi 17 TL),şube ve diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL (eskisi 67 TL) olarak belirlendi. İşlem tutarı 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olan işlemlerde ise bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirlendi.
|YENİ
|ESKİ
|EFT ücretleri
|EN DÜŞÜK
|EN YÜKSEK
|EN DÜŞÜK
|EN YÜKSEK
|Mobil
|1 TL
|25 TL
|6 TL
|75 TL
|İnternet
|1 TL
|25 TL
|6 TL
|75 TL
|ATM
|2 TL
|50 TL
|17 TL
|46 TL
|Şube / Diğer
|5 TL
|100 TL
|67 TL
|850 TL
Havale ücretleri de her iki müşteri grubu için yarıya düşürüldü. Ticari kredilerde halen yüzde 2 – 6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu yeni tebliğ ile kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1’e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2’ye düşürüldü. Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Bu oran finansal tüketicilerde için de en fazla yüzde 1 olarak belirlendi.
Ticari kredi kartlarında üyelik ücretine herhangi bir sınır getirilmedi. Finansal tüketicilerde ise kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle yılda iki adede kadar kart yenileme ücreti kaldırıldı. Bir yılda ikiden fazla kart yenileme durumunda ise sadece kart maliyeti alınacak. Kiralık kasa depozito bedeli finansal tüketiciler için kiralanan kasanın en fazla bir yıllık kira bedeli olarak belirlendi. Ticari müşteriler için ise herhangi bir sınır getirilmedi.
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