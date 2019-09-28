28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da, 2018 yılının şubat ayında Hasanağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, fabrikada bekçilik yapan 1 çocuk babası Süleyman Kıran (51),evinde baltayla başına vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili komşusu Cevdet Uçar'ı (50) gözaltına aldı.
Cevdet Uçar tarafından baltayla öldürülen Süleyman Kıran.
AYAKKABISINDA KAN İZİ ÇIKTI
Binaya girip çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan Cevdet Uçar'ın ayakkabısında da ölen Kıran'ın kan izine rastlandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Uçar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
İHA'da yer alan habere göre Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapsi talep edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Devlet kurumunda çalışmama rağmen, ek iş olarak inşaat işleri yapıyordum. Süleyman Kıran’ın ahşap evinin yanında bulunan arsasına ev yapmak için 25 bin lira karşılığında anlaştım. Bana 20 bin lira peşin verdi. İş devam ederken kurlardaki artış sebebiyle zarar ettiğimi anlayınca ek ücret talep ettim.
"BENİ OYALAMAYA BAŞLADI"
Bana ödeyeceğini söyledi. Ben cebimden para harcayarak evi tamamladım. Evi teslim ettikten sonra beni oyalamaya başladı. Bu sırada ekonomik olarak zor durumdaydım. Süleyman'ın komşusu önceden tanıdığım Anıl Eken, benden balta istedi. Kendisi evde olmayınca baltayı eşine verdim. O sırada Süleyman'ın evine gittim. Bahçede Süleyman'a ait balta gördüm. Para isteyeceğimden dolayı aramızda tartışma çıkabilir düşüncesiyle baltayı kendime yakın bir yere koydum.
"KAN SIÇRAYAN FAYANSLARI SİLDİM"
Süleyman 25 dakika sonra geldiğinde, bahçenin ışığını açtı ve ben bulunduğum yerden yanına gittim. Aramızda tartışma çıktı. Boğuşmaya başladık. Baltaya doğru yönelince arbede sırasında ondan önce ben aldım. Birkaç kez başına balta ile vurup etkisiz hale getirdim. Panikle Süleyman'ı evin içerisine soktum. Fayanslar kanlandığı için banyodan aldığım havluyla sildim.
"CEZAEVİ ŞARTLARI AĞIR, TAHLİYEMİ İSTİYORUM"
Süleyman'ın eski evine gittim ve para bulamadım. Bahçedeki cep telefonu ve cüzdanını evin içerisine attım. Evim ile Süleyman'ın evinin arası 300 metreydi. Evimin bahçesinde üzerimdeki elbiseleri çeşmede yıkadım" dedi. 20 aydır tutuklu olduğunu anlatan Cevdet Uçar, "Oğlum 2 ay önce ameliyat oldu. Eşim şeker hastalığı tedavisi görüyor. Cezaevi şartları yetersiz ve ağır. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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