Ev sahibinin baltayla kapılarını kırmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi’ne giderek yardım talebinde bulunan aileyi, belediye yetkilileri geri çevirmedi.

AA'da yer alan habere göre, ilçe sınırlarında başka bir daire kiralayan yetkililer, Suriyeli ailenin yeni evlerine taşınmasını sağladı. Ailenin eşyaları, belediyeye ait nakliye aracıyla yeni evlerine götürüldü.

Bayrampaşa'da, kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran N.A ve oğlu İ.A. gözaltına alınmıştı. İ.A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, N.A serbest bırakılmıştı.

Suriyeli kiracı Selma Şaham,1200 lira olan kira bedelinin 4 bin liraya çıkarılması için ev sahibinin kendileriyle kontrat imzalamak istediğini iddia etmişti.