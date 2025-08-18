Balıkesir deprem ile sallandı! 18 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği
Balıkesir deprem ile sallandı. Şiddetli sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Balıkesir deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAF) tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. AFAD, saat 11.26'da gerçekleşen depremin merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğunu bildirdi. İşte, 18 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Balıkesir deprem verileri...
Son dakika haberine göre, Balıkesir’de deprem oldu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası bölge sakinleri ‘’Az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu bildirildi. İşte, 18 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Balıkesir deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgiler...
BALIKESİR'DE 4.2'LİK DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 11.26'da gerçekleşen depremin derinliği 6.72 kilometre olarak kaydedildi.
BALIKESİR DEPREM VERİLERİ
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-18
Saat:11:26:27 TSİ
Enlem:39.25778 N
Boylam:28.10028 E
Derinlik:6.72 km
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
