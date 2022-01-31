Balık avına çıktı! Ağa dolandı!

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olay, dün sabah erken saatlerde Kandıra ilçesi açıklarında meydana geldi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Bağırganlı Limanı'ndan 2 tekneyle açılan balıkçılar ağ attı. Ağlar çekilirken teknelerden birinde bulunan Cüneyt Çetinkaya, bacağına dolanan ipi fark etmedi.

Tekneler, ağı toplamak için hareket etti. Çetinkaya'nın ağa dolanan bacağı diz altından koparak denize düştü.

Denize düşen bacağı bulamayan balıkçılar, 112'ye haber vererek yaralı arkadaşlarını kıyıya çıkardı.

Sahilde bekleyen ambulansa teslim edilen yaralı balıkçı, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyata alındı.