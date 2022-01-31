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Son dakika: Balık avına çıktı! Bacağı koptu!

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinden açılan balıkçı teknesindeki ağlar toplanırken Cüneyt Çetinkaya'nın bacağı ipe dolanarak koptu. Diz altından kopan bacağı bulamayan balıkçılar, sağlık ekiplerine haber vererek yaralı arkadaşlarını kıyıya çıkardı. Çetinkaya, ambulansla kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı

31.01.2022 - 07:20 | Güncelleme: ABONE OL
AV FACİASI... Son dakika haberi: Balık avına çıktı, bacağı koptu - Haberler
Balık avına çıktı! Ağa dolandı!
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DHA

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olay, dün sabah erken saatlerde Kandıra ilçesi açıklarında meydana geldi.

BACAĞINA DOLANAN İPİ FARK ETMEDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Bağırganlı Limanı'ndan 2 tekneyle açılan balıkçılar ağ attı. Ağlar çekilirken teknelerden birinde bulunan Cüneyt Çetinkaya, bacağına dolanan ipi fark etmedi.

KOPAN BACAK DENİZE DÜŞTÜ

Tekneler, ağı toplamak için hareket etti. Çetinkaya'nın ağa dolanan bacağı diz altından koparak denize düştü.

DENİZE DÜŞEN BACAK BULUNAMADI

Denize düşen bacağı bulamayan balıkçılar, 112'ye haber vererek yaralı arkadaşlarını kıyıya çıkardı.

HASTANEDE AMELİYATA ALINDI

Sahilde bekleyen ambulansa teslim edilen yaralı balıkçı, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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