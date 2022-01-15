Baldızını öldürdü, 225 bin TL tazminata mahkum oldu

Kayseri'de, 16 yaşında kaybolan, 12 yıl sonra da cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Filiz Karadavut'u öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarpıtılan eniştesi Umut Çakırer'e (38), maktulün anne ve babasının açtığı maddi ve manevi tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Çakırer´i 85 bin TL maddi, 140 bin lira manevi olmak üzere 225 bin lira tazminata mahkum etti.
Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde, 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine o dönem yapılan aramalarda, Karadavut´un izine ulaşılamadı.
Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Karadavut'un en son 19 Eylül 2006 tarihinde öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Umut Çakırer ve ablası Çiğdem Çakırer'in yanına gittiğini belirledi.
BOĞARAK ÖLDÜRÜP, MAĞARAYA GÖMMÜŞ!
6 aylık takibin ardından gözaltına alınan Çakırer, sorgusunda, baldızını iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise Yuvalı Mahallesi'ndeki mağaraya gömdüğünü itiraf etti.
Bölgede iş makineleriyle yapılan aramada, ceset kalıntısına ulaşılamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Çakırer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI
Umut Çakırer hakkında, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Umut Çakırer, tutuklu yargılandığı davanın geçen yıl 11 Şubat´ta görülen karar duruşmasında, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
YEREL MAHKEMENİN KARARI YERİNDE BULUNDU
Çakırer´in avukatları kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Mahkeme kararında, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi. Mahkeme, sanık Umut Çakırer´e verilen ömür boyu hapis cezasını onadı. Kararın yeniden temyiz edilmesinin ardından dosya Yargıtay´a gidecek.
TAZMİNAT DAVASI AÇILDI
Karadavut ailesi, bu süreçte maddi ve manevi anlamda yıprandığı gerekçesiyle Umut Çakırer'e Semih Emin Akbulut aracılığıyla tazminat davası açtı. Kayseri 9'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi´nde görülen davada Umut Çakırer, anne ve babaya ayrı ayrı 70'er bin TL manevi, baba A.K.'ye 31 bin TL, anne D.K'ye ise 54 bin TL maddi olmak üzere toplam 225 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı.
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