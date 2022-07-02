Bakan Soylu Bozkurt'u havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Soylu, selden zarar gören alanları helikopterle havadan inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’da meydana gelen selden zarar gören alanlarda incelemelerde bulunmak üzere Bozkurt ilçesine geldi. Bakan Soylu, helikopterle Bozkurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, daha sonra selden en çok etkilenen bölgelerden olan İlişli köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışalar hakkında bilgiler aldı.

Fotoğraf: İHA