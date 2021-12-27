Bakan Soylu'dan İBB'yle ilgili terör açıklaması!

HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye terörle ilgili çok önemli sınavlardan geçti. Sadece 15 Temmuz'dan sonra 50 bin kişi İçişleri Bakanlığı'ndan atıldı.

Dağdaki teröristle mücadele ediyoruz, şehirdeki teröristle mücadele etmeyecek miyiz? Fehriye Erdal kimdi ve nasıl katliam yaptı. En son Cihan Güven katledildi Cizre'de, nasıl katledildi?

PKK ve KCK'nın talimat vererek HDP'nin de gençlik örgütü olarak gördüğü terör örgütü tarafından katledildi. Biz devletle ilgili, devletle çalışanlarla ilgili bir terör iltisakı görünce kendimizi suçlu mu hissediyoruz. Hayır böyle bir olay yaşanmaması için gereken adımları atıyoruz.

Yarın böyle bir eylem gerçekleştirilse bize sormazlar mı arkadaşlar siz ne iş yapıyorsunuz? Biz laf cambazlığıyla mücadele etmiyoruz.

Bir dernek var ve Apo'nun talimatıyla kurulmuş bir dernek ve buradan referansla İBB'ye bazı kişilerin girdiklerini gördük. PKK ile iltisaklı başka terör örgütleriyle bağlantılı, polislerimizin şehit edilmesine neden olmuş yine ByLock tarafından işten çıkarılmış kimselerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hizmete alınmış insanlar olduğu bilgisini edindik.

Burada önemli bir adım var. Bu insanlar sadece mahalleleri süpürmüyorlar. Bunlar belediyenin en kritik yerlerinde de çalışabiliyorlar. Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, terörle mücadeleyle işimiz var. Etrafımızdaki coğrafyayla ilgili durum belli. Yüzlerce eylemi sadece bu yıl biz engelledik. Sizin herhangi bir güvenlik soruşturması yapmadan aldığınız, tutuklama merci ben değilim; bağımsız yargıdır.

Biz bize yapılan ihbarı soruşturmak zorundayız. Sözde imam olarak alınan PKK/KCK'lı kişiler tutuklandı. TSK'dan ByLock nedeniyle ihraç edilen bir kişiyi şirketinize alır mısınız? Bu terörle mücadele.

Siz bir personelin alım kriterini güvenliğe dikkat etmezseniz, bir polisin şehit edilmesine neden olanları, Apo serbest bırakılsın diye yazılama yapanları, din görevlisi olarak bu insanların alınması normal mi? Tutuklu olanları söylüyorum.

Yarın birgün İGDAŞ ile İSKİ'nin başına bir şey gelirse bunu millete nasıl açıklayabiliriz? 550-560 kişi işe alındı. Biz bunların isimlerini size verelim demek varken, benim üzerime böyle geliyorlar demek siyasi bir hatadır. Terörle mücadelemiz fedakarca devam etmektedir."

CHP LİDERİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'de terör iltisaklı kişilerin çalıştığı yönündeki açıklamaların ardından dün sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:

"Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? 5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!"