son dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Habertürk'ten Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. Bakan Pakdemirli, istihdam konusunda gelen soruya toplam 5 bin personel alımı yapacaklarını açıkladı.



İşte Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:



- "1200 orman mühendisi 2700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 şoför toplam 5000 personel alımı yapılacak. KPSS puanına göre yapılacak" dedi.



- Tek seferde yapılacak 244 bin yetiştiricimize 784 bin ton çiğ sürt için 184 milyon 300 bin lira ödenecek. Litre başı desteği 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarmıştık.

- Dünyada şimdiye kadar ticarileşmiş herhangi bir elektrikli traktör yok. Biz prototipini yaptık. Ben de denedim. Seri üretime hazır.