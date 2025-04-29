Pazartesi günü İspanya ve Portekiz genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi Avrupa'da büyük kaosa yol açtı.

Mağazalar, evler karanlığa gömülürken; tren seferleri ile uçuşlar ertelendi, ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

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Belçika, Fransa gibi pek çok ülkenin de etkilendiğinin açıklandığı kesintinin bugün büyük ölçüde giderildiği, Portekiz'de 6,2 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlandığı ancak sorunların bazı bölgelerde sürdüğü bildirildi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin konuya ilişkin sorularını da yanıtladı. İspanya'da başlayan ve Portekiz ve Fransa'nın belirli bölgelerini etkileyen elektrik kesintilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin de Avrupa'nın elektrik sistemine bağlantısı olduğunu anımsattı.

Bayraktar, hala söz konusu ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak, "Kabine'ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız" ifadelerini kullandı.

Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor? Haberi Görüntüle