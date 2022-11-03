Bakan Akar'dan Habertürk'e özel açıklamalar

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Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a önemli açıklamalar yaptı. Terörle mücadele konusunda kritik mesajlar veren Bakan Akar "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Tek çıkış yolları teslim olmak" dedi.

Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Hakkari Yüksekova'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE

Bakan Akar, Hakkari'deki temasları hakkında, "Uzun zamandan beri hava muhalefeti oldu, Ankara programımız oldu. Gelmek mümkün olmadı. Gelir gelmez Hakkari'ye gittik, dağ komando tugayını ziyaret ettik. Daha sonra Valimizle Hakkari'ye indik, halkımızla buluştuk. Son derece gurur verici, bizi memnun eden manzaralarla karşılaştık. Vatandaşlar sohbet ettik, onları dinledik. Terör belasının Hakkari'den uzaklaştığına dair memnuniyetlerini müşahede ettik. Topçu alayımızın sancak teslim törenini icra ettik. Bu teslim töreninden sonra arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldık. Tugay komutanlarıyla görüştük. İhtiyaçlarını, isteklerini aldık. Talimatlarımızı verdik" dedi.

Terörle mücadele hakkında kritik mesajlar veren Bakan Akar, "Terörle mücadele meselesinde tugay önemli yere sahip. Burada önemli faaliyetler icra ediliyor. Pençe operasyonu buradan icra ediliyor. Terörle mücadele TSK adına büyük bir başarı hikayesi. Kendisine verilen görevi alnının akıyla yaptı. TSK'nın nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristler bir yerde iki gece yatamıyor. Büyük bir panik içindeler. Teröristlerin büyük bir çöküş içinde olduklarını görüyoruz. Şımarıklık alsa söz konusu değil. Biz artan bir tempoyla teröristi kaynağında yok etmek amacıyla, son terörist etkisiz hale getirilen kadar azimliyiz, kararlıyız. Teröristlerin tek çıkar yolu teslim olmak. Çıkış yolu varmış gibi onların yok olmalarına göz yumuyorlar. Adalete teslim olmaktan başka çareleri yok" diye konuştu.

Bakan Akar, "21 Temmuz 2015 bizim için milat. Bir çözüm süreci oldu, TSK büyük bir nezaketle, sabırla bir imkan bahşetti teslim olmaları için. Maalesef bunu zafiyet olarak algılayıp çeşitli katliamlara giriştiler. O günden bugüne 36 bin 509 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren 3 bin 240 terörist etkisiz hale getirildi. Katılımın azaldığını, kaçışların çoğaldığını, eylem yapma kabiliyetlerinin tükendiğini görüyoruz. Arkadaşlarımıza diyoruz ki siz işinize bakın. Artan şiddetle teröristi kaynağını yok etmek amacıyla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KİMYASAL İDDİASI

Terör örgütünün kimyasal silah iddiasına çok sert tepki gösteren Bakan Hulusi Akar, "Bunu hep yaptılar. Bu çöküş ne zaman olduysa bunu hep yaptılar. Çöküş, kayıplar başladığı zaman yalana iftiraya başvuruyorlar. Bu bir iddia değil, alçak bir iftira. Bunu bilenler buna gülüyor. Biz gerçekten terörle mücadele tarihimiz boyunca uluslararası hukuktan yana olduk. Hiçbir masum insana zarar vermemek için gerçekten elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Komşularımızın egemenlik haklarına da saygı gösteriyoruz" dedi.

Bakan Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çeşitli uluslararası kuruluşlar. Birçok ülkenin savunmasını biliyorlar. Bizde kimyasal silah olmasının saklanması mümkün değil. Uluslararası hukukun müsaade ettiği konularda dahi biz uygun, ahlaki görmezsek yapmıyoruz. Biz gerçekten çok duyarlıyız, çok hassas davranıyoruz. Yapabileceklerimiz, yapmayacaklarımız var. Bu alçak bir iftira, çok açık bir yalan. İftirada bulunanlar hakkında, ortaya atanlar hakkında hukuk sistemi içerisinde ceza ve tazminat davalarını açtık."

Bakan Akar, katıldığı bir ödül töreninde 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına gösterdiği tepkiyle ile gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır hakkında, "Bu sanatçı kardeşimiz büyük bir duyarlılık gösteriyor. Gerçeğin yanında duruyor. Yalan olduğu bir konuda entelektüel duyarlılık gösteriyor" dedi.