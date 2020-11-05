Bahçesine giren komşusunun köpeğini öldürdü!

DHA

Olay, 3 Kasım günü saat 10.00 sıralarında, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana geldi. Antalya'da oturan Aliye Kaçmaz, labrador cinsi 'Ateş' adlı köpeğini de yanına alarak, ailesini ziyarete gitti.

DHA'nın haberine göre Kaçmaz'ın köpeği, sabah saatlerinde karşı komşu T.A.'nın bahçesine girdi. Durumu fark eden Aliye Kaçmaz köpeğini almak için bahçeye gitti.

Bu sırada T.A. tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle tüfekle köpeğe ateş etmek istedi. 'Yapma' diyerek araya girmeye çalışan Aliye Kaçmaz'a aldırış etmeyen T.A. tüfekle köpeğe bir el ateş etti.

SERBEST BIRAKILDI

Köpeği gözü önünde vurulan Aliye Kaçmaz, hemen hayvana müdahale etmek istedi. Ancak köpeği gözünün önünde can verdi. Kaçmaz'ın şikayetçi olması üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan T.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay sonrası Antalya'ya dönen Aliye Kaçmaz, üzüntüsünden kendisini eve kapattı. Köpeğinin ardından gözyaşı döken Aliye Kaçmaz, "Baktığım her yer bana onu hatırlatıyor. Onsuz sokağa bile çıkamıyorum. Benim tek tutunacak dalım, oğlum gibi sevdiğim köpeğimdi. Onu benden aldı. Kendisinden şikayetçiyim. Nasıl serbest kaldı, anlamıyorum" dedi.