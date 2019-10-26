Bahçeli: Kod adı Mazlum, asıl adı canavar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklama ile Barış Pınarı Harekatı ve iç ve dış gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. "PKK/PYD/YPG’yi eğitip, donatıp silahlandırarak kiralayanlar, DEAŞ’ı planlayıp, projelendirip tetikçi olarak kullananlar hiç kuşku yok ki sadece Türkiye’nin değil insanlığın topyekûn düşmanlarıdır" diyen Bahçeli, Barış Pınarı Harekatı'nın turnusol kağıdı işlevi gördüğünü kaydetti. Bahçeli, şöyle devam etti:

"TERÖR SPONSORLARI KIYIDA"

"Arap Ligi sakat tutumuyla Siyonizme ve Büyük İsrail hedefine alenen hizmet ettiğini göstermiş, dahası Türkiye’ye hançer kaldıran terör sponsorları birer birer kıyıya vurmuşlardır.

Sözde demokrasi, insan hakları ve demokrasi müdafaası yapan, aslında bu değerlerle uzaktan yakından alakaları bulunmayan AB ülkeleri terörü aklama ve arkalama yarışına girmişler, nihayetinde tarihin bir kez daha Haçlı tarafında durmuşlardır.

Avrupa Parlamentosu 24 Ekim 2019’da kronik siyasi hastalığından dolayı felce uğramış, Türk düşmanlığından, Türkiye’ye şaşı ve şaibeli bakışından dolayı itibar ve inandırıcılığını tekraren sıfırlamıştır."

"KIBRIS TÜRKLÜĞÜNE İHANET"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına da tepki gösteren MHP lideri, "Çirkef ve çirkin mesajlarıyla Kıbrıs Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı’nı aynı kefeye koyarak oturduğu koltuğa, dökülen şehit kanlarına, Kıbrıs Türklüğüne ihanet ettiğini kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın mektubu ile ilgili sert ifadeler kullanan MHP lideri, "ABD Başkanı Trump ise gerek tehdit dozu yüksek mesajlarıyla gerekse de Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığı çukur ve çürük mektubuyla iki ülke arasındaki ilişkilere önemli ölçüde hasar ve zarar vermiştir" dedi. "Türk milletinin mektubu gıyaben yırtıp çiğnediğini" kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"HUKUK DIŞILIK, NAMERTLİK"

"Kod adı Mazlum, asıl ismi canavar olan YPG’li teröristbaşını telefonla arayıp methiyeler düzen, bununla kalmayıp ülkesine davet eden Trump amansız ve tedavisi imkansız bir nefret ve melanet virüsüne yakalanmıştır. Gerçekler örtülemeyecek kadar meydandadır. Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir. ABD Başkanı’nın Türk milletinin onuruyla oynama teşebbüsü tarifi ve tamiri olmayan bir alçalma ve kepazelik halidir."

"TRUMP'IN TÜRKİYE'DEKİ SESİ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trump'ın mektubunu grup toplantısında okumasını eleştiren Bahçeli,

"Barış Pınarı Harekatı’na içi yana yana destek açıklaması ne vatan sevgisiyle, ne de sorumlu ve sağduyulu siyaset anlayışıyla kesinlikle bağdaşmayacaktır. Kılıçdaroğlu, Trump’ın Türkiye’deki derin gırtlağı, emperyalizmin densiz ve defolu tercümanı olduğunu küstah ve köhne ifadelerle ibra etmiştir. CHP, Barış Pınarı Harekatı’na karşı tesis ve temin edilmiş çok aktörlü kara propagandaya resmen payandalık ve kuryelik yapmıştır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Barış Pınarı Harekatı’nı karalayan terör sevici HDP’nin; amalı, fakatlı, kuşkulu cümlelerle eften püften destek veren İP’in maskeleri tümüyle düşmüştür" dedi.

"MİLLİ UYANIŞIN MÜJDESİ"

ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları değerlendiren Bahçeli, şunları söyledi: "17 Ekim 2019’da ABD’yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim 2019’da Rusya’yla sağlanan 10 maddelik anlaşma stratejik bir başarı, milli bir uyanışın müjdesidir. 1945’ten bugüne kadar bazen çok kutuplu, bazen de tek kutuplu bir alana hapsolan uluslararası sistem içinde manevra kabiliyeti zaman zaman daralan, siyasi, diplomatik ve ekonomik sıkışma yaşayan Türkiye sonunda feleğin çemberini kırmıştır. Aynı anda hem ABD hem de Rusya’yla uzlaşmaya varıp Barış Pınarı Harekatı’nın haklılığını ve milli tezlerini kabullendiren Türkiye artık bölgesinde ve küresel zeminde parlayan, öne çıkan, sözünü dinleten bir ülke seviyesine bileğinin ve birikiminin yardımıyla ulaşmıştır. Siyasi ve diplomatik kanallarla beslenen, milletimizin tamamıyla benimseyip arkasında durduğu askeri bir harekatın nasıl dengeleri değiştirip bekamızı emniyete aldığı son gelişmelerle iyice anlaşılmıştır."

Türkiye'nin yok sayılamayacağının teyit edildiğini kaydeden Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti, TSK ve diplomatlarımızla iftihar ettiğini söyledi. "Türkiye güney sınırları boyunca inşa edilmek istenen korsan terör devletine darbe indirmiş, teröristleri sınır hattından derinlemesine 30-32 kilometrelik bir alana kovalayarak süpürmüştür" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Şer oyuncularının bozguna uğratıldığını" söyledi.

"MÜZEYE Mİ KOYACAK!"

Partisinin, Siyaset ve Liderlik Okulu açılışına katılan Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'ın mektubu ile ilgili soruya yanıt veren Bahçeli, "Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur" dedi.