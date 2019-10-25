Türkiye, terör örgütü YPG/PYD'nin Suriye'deki komutanlarından Mazlum Kobani kod adlı, Mazlum Abdi'nin iadesi için harekete geçti. Adalet Bakanlığı iade talepli tutuklanması için ABD'ye nota verdi.

Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü YPG'nin komutanlarından Mazlum Kobani için Türkiye harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de yaptığı açıklamada, Mazlum Kobani'nin Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Erdoğan, "Kırmızı bültenle aranan bir terörist. Aramızda bizim suçluların iadesine dair anlaşma var. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım. Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor. ABD bize teslim etmedi. Kırmızı bültenin gereği budur. Bugün Adalet Bakanıma da söyledim. Zannediyorum isteyecekler" demişti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü komutanlarından Mazlum Kobani'nin ABD'ye gitmesi durumunda tutuklanması gerektiğini ABD'li makamlara bildirildiğini söyledi. Gül, "ABD'ye girmesi halinde tutuklanıp iade edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Gül, "Terör elebaşıyla ilgili yargı makamlarında yakalama, tutuklama kararı çıkarıldı. Kırmızı bülten çıkartıldı. 196 ülkede geçerlidir. ABD de bu kırmızı bülten uygulamasına anlaşmaya dahil olan ülkelerdendir. Tekrar dün Bakanlığımız tarafından İçişleri Bakanlığı üzerinden ABD'ye muhataplarına tekrar iletilmiştir. Bu kişiyle ilgili hiçbir şekilde ABD'nin temasa geçmemesi, ABD'ye girmesi halinde ise kırmızı bültenle arandığı ve hakkında yakalama kararı olması nedeniyle yakalanıp, Türkiye'ye iade edilmesi gerekmektedir. Bu konudaki hatırlatmalar dün de yapılmıştır, zaten hakkında karar vardır. ABD'nin. hem kırmızı bülten anlaşması hem uluslararası suçluların karşılıklı iadesi ile ilgili sözleşme kapsamında ABD'nin bu terör elebaşını, yöneticisini, Türkiye'ye iadesi gerekmektedir" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN NOTA MESAJ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez" derken, iadesi için ABD'ye nota verildiğini söyledi.

İŞTE KIRMIZI BÜLTEN

Terör Örgütü PKK/YPG’nin elebaşlarından Suriye uyruklu (1967) Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6 Mayıs 2015 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar istinaden Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Şahin bu tarihten itibaren 196 ülkede kırmızı bültenle aranıyordu.

Daha önce Cenevre’de bir eylem planı hazırlığında olduğu istihbaratının alınması üzerine Türkiye İsviçre’den istendi. İsviçre makamları şahsın ülkede olmadığını bildirdi. ABD Interpol’e üye 196 ülke arasında bulunuyor.

Türkiye’nin hiçbir diplomatik talebine gerek kalmaksızın bu Şahin’i bu bülten uyarınca Türkiye’ye teslim etmesi gerekiyor. Bu durum Dışişleri Bakanlığı tarafından bir nota ile ABD’ye iletildi.