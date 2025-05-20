Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!

İstanbul Şişli'de 5 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda 34 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafından zorla bir araca bindirilmeye çalışıldı.

Aksu’nun direnmesinin ardından Rüstem Elibol, belindeki silahı çıkararak Bahar Aksu’ya defalarca ateş etti. Bahar Aksu olay yerinde hayatını kaybederken Rüstem Elibol ve yanındaki 3 arkadaşı gözaltına alınarak tutuklandı.

Cinayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık Rüstem Elibol ve yanındaki arkadaşları, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar hakkında iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede Rüstem Elibol’un Bahar Aksu kaçmaya çalışırken kafasının arkasından vurduğu anlatılırken, “Devamında şüpheli Rüstem Elibol’un yerde hareketsiz yatan müteveffaya silahla ateş etmeye devam ettiği esnada silahın tutukluk yapması üzerine silahı doldur- boşalt diye tabir edilen hareketi yaparak tekrar doldurduğu ve müteveffaya ateş etmeye devam ettiği ve sorasında olay yerinden koşarak uzaklaştığı…” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan hazırlanan iddianamede Bahar Aksu’nun 2020 yılında aynı gün içinde iki kez polis merkezine başvurarak eski eşinden şikayetçi olduğu anlatıldı. Elibol hakkında, “kasten yaralama”, “cinsel saldırı” ve “tehdit” suçlarından şikayetçi olan Bahar Aksu’nun sığınma talebinde de bulunduğu ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne teslim edildiği ortaya çıktı. Bahar Aksu’nun izini kaybettirmek için Elibol ile birlikte yaşadıkları Çanakkale’den önce Edirne’ye oradan da İstanbul’a taşındığı da iddianamede yer aldı.

“SAPLANTI HALİNE GETİRDİM”

İddianamede Rüstem Elibol’un ifadesine de yer verildi. Bahar Aksu ile 2021 yılında boşandıklarını söyleyen Elibol, “Ancak buna rağmen kendisi ile birlikte olma düşüncesinden uzaklaşamadım. Kendisini saplantı haline getirdim. Sosyal medyadan onu takip etmeye başladım. Çalıştığı yeri de olaydan 10 gün önce öğrendim” dedi.

“YERE DÜŞTÜKTEN SONRA DA ATEŞ ETMEK İSTEDİM”

Eski eşini kaçırmak için arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’a geldiğini anlatan Elibol, “Amacım kaçırmaktı. Ancak direnip çığlık atınca Samet Salman ve Aziz Başkan panik oldu. Bahar Aksu elimden kurtuldu. Ben de arkasından giderek silahla kafasına ateş ettim. Yere düştükten sonra da ateş etmeye devam etmek istedim. Silah tutukluk yaptı. Bu nedenle doldur boşalt yapıp 3-4 kez daha ateş ettim. Sonra da olay yerinden kaçtım. Amacım kaçırmaktı. Ancak kaçıramayıp bütün mahallenin görmesi ve duyması üzerine panik olarak kendisini öldürdüm. Eski eşimi saplantı haline getirdiğim için bu olay yaşandı” dedi.

Hazırlanan iddianamede Rüstem Elibol’un ağırlaştırışmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Diğer 3 şüpheli hakkında da ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.