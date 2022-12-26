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Bağdat Caddesi'nde yayaya çarparak ölümüne neden olduğu belirlenen sürücü adliyeye sevk edildi

İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde, bir yayaya çarparak ölümüne yol açan zanlı yakalandı

Giriş: 26.12.2022 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bağdat Caddesi'nde yayayı öldüren sürücü yakalandı!
Bağdat Caddesi'nde yayayı öldüren sürücü yakalandı!
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AA

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir yayaya çarparak ölümüne neden olduğu belirlenen aracın sürücüsü adliyeye sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık gecesi Bağdat Caddesi'nde meydana gelen ölümlü trafik kazasına ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Aktaş'a otomobiliyle çarparak, olay yerinden kaçan sürücünün A.E. olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: DHA

100 METRE SAVRULMUŞTU

Olay günü Ataşehir'de bulunan ikametinde yakalanıp gözaltına alınan A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Saat 04.50 sıralarında hafif ticari aracını park edip yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Aktaş, süratli biçimde ilerleyen bir otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 100 metre savrulmuş, çarpan araç ise kaçmıştı.

Fotoğraf: DHA

Olay yerinde yapılan incelemelerde Aktaş'ın çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaza, güvenlik kameraları tarafından da kaydedilmiş, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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