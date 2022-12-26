Bağdat Caddesi'nde yayayı öldüren sürücü yakalandı!

Yapılan incelemede, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Aktaş'a otomobiliyle çarparak, olay yerinden kaçan sürücünün A.E. olduğu tespit edildi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir yayaya çarparak ölümüne neden olduğu belirlenen aracın sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Saat 04.50 sıralarında hafif ticari aracını park edip yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Aktaş, süratli biçimde ilerleyen bir otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 100 metre savrulmuş, çarpan araç ise kaçmıştı.

Kaza, güvenlik kameraları tarafından da kaydedilmiş, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.