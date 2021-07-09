Babayı kahreden manevra!

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, babasının kullandığı kamyonetin altında kalan Resul Çiçek kurtarılamadı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Başbük Mahallesi'nde meydana geldi. C. Çiçek, tarlasına gitmek amacıyla kendisine ait kamyoneti çalıştırdığı sırada, kamyonet çevresinde oyun oynayan 2 yaşındaki oğlu Resul Çiçek’i fark etmeyerek ezdi.

Acılı baba ve ailesi olay yerine 112 Acil ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri ilk müdahale sonrasında çocuğu Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. 2 yaşındaki çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı