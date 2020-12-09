Mahsun Kırmızıgül o davada ifade verdi

Azerbaycanlı iş adamı Mubariz Gurbanoğlu’nun FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davada sanatçı Mahsun Kırmızıgül tanık olarak dinlendi.
TANIKLAR DİNLENDİ
Habertürk’ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 27 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mubariz Gurbanoğlu, Sesli Ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün de arasında bulunduğu tanıklar dinlendi.
MAHSUN KIRMIZIGÜL DE TANIK OLARAK İFADE VERDİ
Mahsun Kırmızıgül, "Mubariz Gurbanoğlu ile 2000’li yılların başında tanıştık. Kız kardeşinin düğününde sahne almıştım. Sonrasında dostluğumuz başladı. Bu ülkeyi çok seven yurtdışından elde ettiği geliri bu ülkede harcayan biridir. Onun yaptığı iyilikleri çok iyi biliyorum" dedi.
"İHSAN KALKAVAN'I HAYATINDAN ÇIKARDI"
Mahkeme başkanını Mubariz Gurbanoğlu'nun FETÖ ile ilgisi olup olmadığı yönünde bir bilgisi olup olmadığını sorması üzerine, "Bugüne kadar tanık olmadım. Bu konuda hiçbir şey duymadım. Bilmiyorum” dedi. İhsan Kalkavan’ı birkaç kez Mubariz beyin yanında gördüğünü belirten Kırmızıgül, Bir yemek sırasında aralarında bir tartışma olmuştu. Küfürlü bir tartışma yaşandı. O günden beri İhsan Kalkavan’ı hayatından çıkardı" dedi.
DURUŞMADA GİZLİ TANIK DİNLENDİ
Duruşmada, 3 gizli tanığın ifadesi sesleri ve görüntüleri bozularak video konferans sistemiyle alındı. Gizli tanıklardan biri, Gurbanoğlu'nun FETÖ'den firari iş insanı İhsan Kalkavan ile iş ve özel hayatında görüştüklerini söyledi. Bir başka gizli tanık ise 15 Temmuz öncesi 1 hafta kadar tekne turu yaptıklarını belirterek 14 Temmuz'da döndük. 15 Temmuz’da tekrar açıldık. Öyle bir plan yoktu. Yunan karasularına doğru gittik” dedi.
Gurbanoğlu'nun "Ben zaten hoca efendiyi severim sözünü söylediğini duydum” diyen gizli tanık Rıza Sarraf'ı da Gurbanoğlu'nun yanında bir kaç kez gördüm" dedi.
TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
Mahkemeden söz alan tutuklu sanık Mubariz Gurbanoğlu, “Ben 9 aydır buradayım. FETÖ denilen şerefsiz örgüte hiç yardımda bulunmadım. Ben Türkiye’ye iyilik yaptım. Türkiye’yi Azerbaycan’dan ayrı tutmadım. Ben Türk milliyetçisi, Atatürk ilkelerine bağlıyım. Ben bir kere Şii’yim, bizde imam, mimam yoktur. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, sanık Mubariz Gurbanoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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