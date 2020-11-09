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Azerbaycan vuruyor! Cepheden kaçış!

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerleri Hocavend yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtı. Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın işgalden kurtarılması ise başkent Bakü'den sivillerin katledildiği Gence'ye, ülkenin her yerinde coşkulu kutlamalara sahne oldu. Son dakika haberlerine göre işte Azerbaycan'da son durum

09.11.2020 - 07:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika Azerbaycan Ermenistan savaşı! Azerbaycan vuruyor! Cepheden kaçış! - HABERLER
Azerbaycan vuruyor! Cepheden kaçış!
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İHA

Azerbaycan Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Hocavend yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulduğu ifade edildi.

CEPHEDEN KAÇIŞIN GÖRÜNTÜSÜ

İHA'da yer alan habere göre Savunma Bakanlığı, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığını belirtti. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüleri de paylaştı.

SERT BİR ŞEKİLDE VURULDU

DHA'da yer alan habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı cephedeki son durumu da paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Gün içinde düşman, cephenin ana yönlerinden sert bir şekilde vuruldu. Cephenin bazı bölgelerinde, personel ve askeri teçhizatta ağır kayıplar veren düşman geri çekilmek zorunda kaldı. Gün içerisinde çok sayıda düşman birliği, 1 T-72 tankı, 1 D-30 topu, 1 havan, 1 adet mühimmat dolu askeri kamyon imha edildi" denildi.

AZERBAYCAN'DA ŞUŞA COŞKUSU

AA'da yer alan habere göre Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Şuşa'nın işgalden kurtarılma müjdesini vermesinin hemen sonrasında sokaklara akın etti.

BAKÜ BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Başkent Bakü, Şuşa'nın kurtuluşu nedeniyle yapılan coşkulu kutlamalara sahne oldu. Binlerce Bakülü ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Kimileri yaya çıktıkları sokaklarda dans ederek birbirlerini kutlarken, kimileri de arabalarıyla sokaklarda tur attı. Kutlamalara katılan vatandaşların çoğu sevinç gözyaşlarını tutamadı.

28 YILDIR İŞGAL ALTINDAYDI

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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