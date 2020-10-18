Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci Su-25 savaş uçağını düşürdü!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, bugün Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağını düşürdü.

Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildi.

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN SAVAŞ UÇAĞINI VURMUŞTU

Ermenistan'ın Gence ve Migneçevir'de 13 sivili katletmesinin ardından Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağını vurdu. Ermeni uçağının yerel saatle 11.11'de Cebrail yönünde saptandığı ve imha edildiği öğrenildi.

İKİ UÇAKLARI DAĞA ÇARPMIŞTI

27 Eylül'de başlayan Karabağ harekatı sürecinde daha önce 2 Ermeni SU-25 savaş uçağı da dağa çarparak etkisiz hale gelmişti. Cumhurbaşkanı Aliyev, bu uçakların Azerbaycan tarafından vurulmadığını pilotaj hatasıyla dağa çarparak düştüğünü dünya kamuoyuna açıklamıştı.