'Ermenistan ikinci ateşkese de uymuyor!'

Ermenistan ordusunun insani amaçlı geçici ateşkese uymadığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin, Cebrail kentinin çevresindeki bölgelere ve Araz nehri boyunca kurtarılmış köylere top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi.
Azerbaycan askerleri arasında can kaybı olmadığı, Ermenistan güçlerine gereken yanıtın verildiği ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca ilgili faaliyetini sürdürdüğü aktarıldı.
Bakanlığın bir başka açıklamasında da dün ateşkes yürürlüğe girene kadar, Ermenistan ordusuna ait 2 S-300 uçaksavar sisteminin füze atış istasyonu, 5 T-72 tank, 3 Grad füze sistemi, 2 Smerç roketatar sistemi,1 D-20 obüs, 1 KS-19 uçaksavar topu ve mühimmat taşıyan 6 aracın imha edildiği aktarıldı.
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu vurgulandı.
"ERMENİSTAN SINIRDA DA ATEŞKESİ İHLAL ETTİ"
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan ile sınır bölgelerinde de ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 00.05-04.00 saatlerinde Ermenistan’ın Çemberek ve Berd bölgelerinden Azerbaycan’ın Gedebey ve Tovuz bölgeleri yönündeki Azerbaycan mevzilerine büyük kalibreli silahlarla ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.
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