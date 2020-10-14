Azerbaycan Ermenistan'ın balistik füze sistemini imha etti!

İHA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 14 Ekim, yerel saatle 01:00 civarında, Ermenistan’ın Azerbaycan'ın işgal altında bulunan Kelbecer bölgesi ile sınıra yakın bir noktaya birkaç balistik füze sistemi yerleştirdiği ve bu bölgedeki füze sistemlerinin, Gence, Mingeçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivilleri ve altyapıyı hedeflediği belirtildi.

AZERBAYCAN ORDUSU VURDU

İHA'da yer alan habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füzeli saldırının benzeri olmaması için ateşlemeye hazır duruma getirilen balistik füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

42 SİVİL CAN VERDİ, 206 KİŞİ YARALANDI

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 13 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı. Açıklamaya göre, belirtilen dönemde 42 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 206 sivil yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 1479 ev, 66 apartman, 241 kamu binası kullanılamaz hale geldi.