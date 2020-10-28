Ermeni yaşlı kadından Azerbaycan'a teşekkür!

Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan çekilmesi üzerine çaresiz kalan iki sivil, 1935 doğumlu Babayan Yevgeniya Pavlovna ve 1935 doğumlu Melkumyan Misha Merlandovich, Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldı. Hadrut'ta Ermeniler tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni Pavlovna, Azerbaycan askerlerine teşekkür etti.
"ERMENİ ASKERLER BİZİ TERK ETTİ"
İHA'da yer alan habere göre Azerbaycanlıların ve Ermenilerin Dağlık Karabağ'da barış içinde yaşayabileceklerini söyleyen yaşlı kadın, “Savaş çıktığında Ermeni askerleri bizi terk etti. Neyse ki Azerbaycan askerleri bizi kurtardı ve bizi Bakü'ye getirdi. Şu anda Bakü'de bir hastanede tedavi görüyorum. Burada çok iyi bakıyorlar bize. Her iki halkın Dağlık Karabağ'da barış içinde yaşayabileceğine inanıyorum” dedi.
"İKİ YAŞLI KADININ İADESİNE HAZIRIZ"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, düzenlediği brifingde, "Azerbaycan’ın tek taraflı olarak cenazeleri Tovuz ve Gürcistan üzerinden Ermenistan'a vermeye hazır olduğunu, aynı zamanda iki yaşlı kadının da iadesine hazır olduğunu bildirdi ancak Ermenistan henüz buna cevap vermedi" dedi.
Azerbaycan haritası (Güncel).
ERMENİ GÜÇLERCE 69 SİVİL KATLEDİLDİ
Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 28 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 69 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 322 kişi yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 338 ev, 92 apartman ve 415 kamu binası kullanılamaz hale geldi.
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