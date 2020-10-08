Cepheden kaçıyor sivilleri vuruyor! Ermenistan'ın kirli savaşı!

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Türkiye saatiyle 03.00 sıralarında Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence, Ermenistan ordusu tarafından tekrar hedef alındı. Saldırıda can kaybı olmazken, Ermeni ordusunca atılan füzenin düştüğü yerde ve çevresinde hasar oluştu.

FÜZE OKULLA TİYATRONUN ARASINA DÜŞTÜ

Bölgeyi vuran füze, tiyatro binasıyla bir okulun tam ortasına düştü. Sınıra yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta olan Gence, Azerbaycan'ın tarihi kenti olarak biliniyor.

BERDE'DE BİR SİVİL CAN VERDİ

Berde ve Terter kentinden getirilen siviller, düşen füzenin 20 metre ilerisindeki okula yerleştirilecekti.

Öte yandan Berde şehir merkezi de Ermeni ordusunca hedef alındı ve saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

SİVİL ŞEHİT SAYISI 30'U GEÇTİ

Dağlık Karabağ'ın cephe hattında Azerbaycan ordusu tarafından büyük kayba uğratılan Ermeni güçlerince sivil yerleşim alanlarına yapılan saldırılarda şu ana kadar şehit sayısı 30'u buldu.

Saldırılarda yaralananların sayısı ise 150'ye yaklaştı.