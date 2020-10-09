Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesindeki Azerbaycan köylerini hedef almasının ardından Azerbaycan ordusu tarafından başlatılan 'Karabağ Harekatı' başarıyla devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, önemli açıklamalarda bulundu.
"OPERASYON KARARLILIKLA SÜRÜYOR"
AA'da yer alan habere göre Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.
"MÜHİMMAT DEPOLARI VURULUYOR"
Ermenistan-Azerbaycan sınırına yakın bölgede Ermenistan'a ait bir İHA'nın daha Azerbaycan hava savunma birliklerince düşürüldüğünü bildiren Anar Eyvazov, Ermenistan'ın askeri altyapılarına ve mühimmat depolarına top atışlarıyla büyük darbe indirildiğini kaydetti.
"ERMENİ ASKERİ KONVOYU DARMADAĞIN EDİLDİ"
Eyvazov, yer değiştirme faaliyetini hayata geçiren Ermenistan ordusuna ait askeri konvoyun Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile darmadağın edildiğini belirtti.
"1'NCİ VE 7'NCİ ALAYDAKİ ASKERLER FİRAR ETTİ"
Cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracın imha edildiği bildiren Anar Eyvazov, Ermenistan ordusunun 1'inci ve 7'nci alaylarının askerlerinin firar ettiğini de aktardı.
"SİVİLLERİMİZİ HEDEF ALIYORLAR"
Mağlubiyetle karşı karşıya kalan Ermenistan güçlerinin Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi ve Berde illerine Toçka-U füzeleri de kullanarak ateş açtığını belirten Eyvazov, Azerbaycanlı sivillerden ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.
"BİR ADIM ÇEKİLMEDİK ZAFER BİZİMDİR"
Azerbaycan ordusunun vurduğu tüm hedeflerin uluslararası kurallara uygun yasal hedefler olduğunun altını çizen Anar Eyvazov, "Azerbaycan ordusunun hiçbir teçhizat sorunu yok. Ordumuz, karşı saldırı başlattığı günden bugüne kadar işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmemiştir. Tam aksine her şey operasyon planına uygun sürüyor. İstikamet Karabağ. Zafer bizimdir." ifadesini kullandı.
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