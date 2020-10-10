Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna karşı askeri operasyonların tüm cephe boyunca dün gece de sürdürüldüğünü açıkladı. Düzenlenen saldırılarda Ermenistan’a ait 13 tank, 4 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi, 6 tane D-20 ve D-30 topçu, 3 tane 2S3 "Acacia" kundağı motorlu obüs, 2 M55, 2 radar istasyonu ve radyo-elektronik savaş araçları nokta atışıyla imha edildi. Bakanlık operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
ERMENİ GÜÇLERİ TOP ATIŞIYLA SİVİLLERİ HEDEF ALDI
AA'da yer alan habere göre yapılan diğer açıklama da Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi ve Fuzuli illerindeki sivil yerleşim birimlerine yoğun şekilde top atışı gerçekleştirdiği bildirildi. Daha önce de işgalden kurtarılan Hadrut'ta Ermenistan ordusunca yoğun roket saldırıları düzenlendiği duyurulmuştu.
ÜÇ ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANI KATILDI
İHA'da yer alan habere göre öte yandan, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın Moskova'da 11 saatten fazla süren üçlü toplantısı sona erdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan katıldı.
ESİRLERİN VE CENAZELERİN DEĞİŞİMİ OLACAK
Kritik Azerbaycan-Ermenistan görüşmesinde ateşkes ilan edildi. Anlaşma metnine göre, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğunda ve kriterlerine uygun olarak, insani amaçlar için, 10 Ekim saat 12.00’den itibaren, savaş esirlerinin ve cesetlerin değişimi için ateşkes ilan edildi.
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