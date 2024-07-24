Tokat'ta deprem! 24 Temmuz 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Edinilen son dakika bilgisine göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan son depremleri Kandilli ve AFAD son dakika olarak kendi sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan son depremler listesiyle, depremin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler netlik kazanıyor. İşte 24 Temmuz Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini canlı olarak erişime sunuyor. Deprem olduğunu düşünenler, "Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 24 Temmuz Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son depremler listesi...
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TOKAT'TA DEPREM!
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de merkez üssü Sulusaray olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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AKDENİZ'DE 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.14'te kaydedilen sarsıntı yerin 35 kilometre altında oldu.
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ADIYAMAN DA SALLANDI
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 08.17'de ve yerin 9 kilometre altında kaydedildi.
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