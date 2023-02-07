Ayaz ve ablası Ece Su'dan sevindiren haber!

DHA

Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarında Ayaz ve Ece Su adında iki kardeş kurtarıldı. DHA'da yer alan habere göre merkez üsleri Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 2 büyük depremin ardından Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Ayaz isimli bir çocuk enkazın altından ANDA ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ekipler, yıkıntıların arasından ulaştıkları Ayaz’ı sağlıklı bir şekilde dışarıya çıkardı. Üzerinde kısa kollu, beyaz bir tişört olduğu görülen Ayaz, ayakta yapılan ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayaz’ın kurtarıldığı anlar, saniye saniye kaydedildi. Ayaz’dan hemen sonra ablası Ece Su da kurtarıldı.