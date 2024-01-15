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Ayasofya-İ Kebir Cami-i Şerifi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenleme 15 Ocak itibarıyla başladı. Tarihi camiyi kültürel amaçla ziyaret etmek isteyen yabancı turist için giriş ücreti 25 Euro oldu. Sabah saatlerinden itibaren yabancı turistler bilet gişeleri önünde yoğunluk oluştururken, düzenleme camiyi ibadet amacıyla ziyaret eden Türk vatandaşlarını ise kapsamayacak.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından daha önce duyurulan düzenleme, 15 Ocak itibarıyla hayata geçirildi. Camiye ibadet etmek için gelenler ile kültürel amaçla ziyaret gerçekleştirenlerin ayrılması ve girişlerde oluşan yoğunlukların da önlenmesi amacıyla başlatılan uygulama ile yabancı turistlerin tarihi yapıya gerçekleştirecekleri ziyaretin bedeli 25 Euro oldu.

Ziyaretçiler için, III.Ahmet Çeşmesi'nin yakınında bir bilet gişesi ve gişe yakınında giriş noktası konumlandırıldı. Tarihi caminin güney cephesinde yer alan II. Beyazıd minaresi altındaki tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü bir şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Camii'nde ziyaretçiler galeri katına ulaştırılarak kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışların sağlanacağı öğrenildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren gişelerde yabancı turistlerin kuyruk oluşturduğu görüldü. Gişelerde turistlere, biletin yanı sıra kulaklık ve eşarp da satılıyor. REKLAM

"UZUN KUYRUKLAR OLUŞMAYACAK" Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni uygulama ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadete gelenler ile tarihî camiyi kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma çalışmaları sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Ayasofya'da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçiler için hazırlanan galeri katının, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesi 15 Ocak'ta hizmete girecek. Gezi güzergâhı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde gerekli güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi. Caminin galeri katındaki mermer kaplamalarda ve ahşap korkuluklarda ise temizlik ve koruma çalışmaları Bilim Kurulu'nun onay ve danışmanlığıyla restoratör ve konservatörler tarafından yapıldı. Bakan Ersoy'un, daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulaması ile artık tarihî camide uzun kuyruklar oluşmayacak" ifadeleri yer aldı.

TURİSTLER 23 DİLDE BİLGİ ALABİLECEK Açıklamanın devamında, "Tarihi caminin güney cephesindeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü bir şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Camii'nde ziyaretçiler galeri katına ulaştırılarak kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışları sağlanacak. Galeri bölümüne gelen turistler burada camii harim katı ile Osmanlı Dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans Dönemi mozaiklerini de inceleyebilecek. Ayasofya-i Kebir Camii'nde 15 Ocak'ta başlayacak olan yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamını da bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. Ayasofya'da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecek. Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti ise 25 Euro olacak" cümlelerine yer verildi.

"25 EURO NORMAL" Ayasofya Camii'ne girebilmek için bilet sırası bekleyen İngiliz turist John Dawling, "Dün gelmediğim için biraz şanssızım. Tabi fiyat çok az yüksek ama bu hayatınızda belki de bir kere yaşayacağınız bir fırsat, bunun için ödeme yapsam da mutluyum. Çok heyecanlıyım, Türkiye'yi ve Türkleri seviyoruz.ö dedi. İsminin Ayasofya'da mozaik portresi de yer alan Azize Macaristanlı İrini'den geldiğini ifade eden Macar İrini Pauliç, "15 yıl önce de gelmiştim, şu anda heyecanlıyım. 25 Euro ödedim bu normal" dedi.

"MÜSLÜMAN MİSAFİRLER NE YAPACAK?" Rehberler ise uygulamanın Müslüman yabancı turistlere uygulanmaması gerektiğini savundu. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şakir Karadibek, "Buraya gelen Müslüman misafirler ne yapacaklar? Azerbaycan, Malezya, Endonezya, Hindistan ve Pakistan'dan gelenler buraya geldiği zaman namaz kılmak için 800 lira ödeyecek, yetkililer buna da bir çözüm bulacaktır. Henüz daha ilk gün, ufak tefek aksaklıklar da olabilir" dedi. "DÖVİZ GETİRİSİ OLACAKTIR" Sultanahmet Meydanı'nda gezen Murat Duman, "Döviz getirisi olacaktır, çok da kalabalıktı bedava olduğu için, şimdi biraz önüne geçecek kalabalığı zayıflatacaktır. Döviz getirmesi açısından da iyi oldu diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.