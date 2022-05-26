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Daha önce İmparator Kapısı'nın madalyonunun hasar gördüğü ve bir de su haznesinin kırıldığı iddiası ile gündeme gelen Ayasofya'da, son olarak duvarlara zarar verildiği ileri sürülmüştü.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Tartışmanı fitilini de sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf ateşledi. Fotoğrafta kadınların Ayasofya'nın duvarlarından parça kopardığı iddia edildi.

Yaşanan olayın ardından Ayasofya'da duvarlara koruma şeridi çekildi.