Ayasofya'da bir tahribat iddiası daha

HABERTURK.COM

Ayasofya Camii bir kez daha tahribat iddiası ile gündeme geldi. Tartışmanı fitilini de sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf ateşledi. Fotoğrafta kadınların Ayasofya'nın duvarlarından parça kopardığı iddia edildi.

"HURAFELERE İNANANLAR GELİP PARÇALAR ALIYOR"

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, şunları kaydetti:

"Tahribat olan yer tam Ayasofya'nın giriş alanı. İmparatorluk Kapısı'na varmadan önceki bölüm. Duvardan parçaların henüz yeni alındığı belli. Çünkü o sökülme işi ayrılma kısmı belli ki daha yeni. Bu tür olayların önlenmesi için güvenliğin artırılması gerekiyor. Şimdi kapı tamamen açık ve herkes girebiliyor. Sayı çok fazla. Bu yüzden yetişemiyor insanlar oraya. Ve böyle işte hurafelere inananlar gelip buradan parçalar alıyor. Öte yandan kısıtlı sayıda ziyaretçi alındığında kontrolü daha rahat olur."