Ayasofya Bilim Kurulu üyesinden Habertürk'e açıklamalar

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Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre tarihi yapıda zarar verildiği iddia edilen noktaları inceleyen Ahunbay, tespitlerini aktardı.

Ahunbay şunları kaydetti: "Son olarak duvarlardan alınan malzeme basit bir sıva. 6'ncı yüzyıldan kalan bir değer değil. Gördüğümüz yerlerde sıvaların üstünde ince badana veya sıva tabakalarının döküldüğünü gözledik. Bir hanım tahrip ediyor sanki tozunu alıyor gibi. Bu tür çok önemli kutsal yapılarda anı alma alışkanlığı var insanlarda."

'ÇATIDA RUTUBET BAŞLANGICI VAR"

Ahunbay, İmparatorluk Kapısı hakkında da, "O kapı ahşap. Burada bir aşınma ahşapta bozulma vardı. Onu daha da deşmişler herhalde" ifadelerini kullandı. Ahunbay ayrıca, Ayasofya Camii'nin çatısında rutubet başladığını da kaydederek, "Rutubet malzemeyi bozar, bu nedenle bakımlarının yapılması gerekiyor" dedi.

Tarihi yapıda kontrollü ziyaretin uygulanması gerektiğini de kaydeden Ahunbay, "Bu tür yapıların kapısından girdiğiniz andan itibaren bir denetim altında olmalısınız ki kontrolsüz ziyaretçinin zarar verme ihtimali kalksın." ifadelerini kullandı.