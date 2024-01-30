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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ayakkabı imalathanesi alevlere teslim! - Haberler

        Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        İstanbul Sultangazi'de bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Alevler iş yerine bitişik binaya da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:57
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        Ayakkabı imalathanesi alevlere teslim!
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        Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre ilçede ayakkabı üretimi yapılan 1000 metrekare alana sahip 4 katlı imalathanenin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK ÇAPLI PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

        Yangın, itfaiye ekiplerce kontrol altına alındıktan bir süre sonra meydana gelen küçük çaplı patlamalarla tekrar büyüyerek iş yerinin büyük bölümüne sıçradı.

        Binanın üst katını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçraması üzerine burada yaşayanlar tahliye edildi.

        Ekipler, zaman zaman patlamaların yaşandığı imalathanedeki yangına dışarıdan müdahalede bulundu.

        Kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle imalathanenin üst katında hasar oluştu.

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        "PATLAMA SESLERİ ŞİDDETLİYDİ"

        Mahalle muhtarı Muhammet Ayşan, gazetecilere, itfaiye ekiplerinin iş yerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için olağanüstü çaba gösterdiğini söyledi.

        İmalathanedeki işçilerin tahliye edildiğini, yangında yaralanan ve dumandan etkilenen olmadığını anlatan Ayşan, patlamaların imalathanede bulunan kimyasal malzemeler nedeniyle meydana geldiğini kaydetti.

        Görgü tanığı Cumali Muhammed Candal da ilk çıkan yangının itfaiye tarafından söndürülmesinden yarım saat sonra patlama sesleri duyulduğunu aktararak, "Bir daha alevlenmişti. Patlama sesleri şiddetliydi. 2-3 defa duydum. Korktum, bomba patladı sandım." dedi.

        Mikail Atmaca ise başladıktan kısa süre sonra büyüyen yangın nedeniyle evlerinin camlarının kırıldığını anlattı.

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