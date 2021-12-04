Komşu kavgasında avukat vurdu!

İHA

Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta, edinilen bilgiye göre, farklı apartmanlarda oturan avukat D.K. ile öğrenci E.A. (23) tartışmaya başladı. Sözlü tartışmayla başlayan olayda her iki taraf da sokağa inince tartışma büyüdü.

SİLAHIN KABZASIYLA BAŞINA VURDU

İHA'da yer alan habere son dakika haberine göre tartışmanın büyümesiyle D.K belindeki silahı çıkarıp E.A’nın başına silahın kabzasıyla vurmaya başladı.

GENÇ KOLUNDAN VURULDU

Bu sırada silahın bir anda ateş almasıyla E.A kolundan vuruldu. Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri E.A.’ya ilk müdahalesini olay yerinde yaparken daha sonra hastaneye kaldırıldı. D.K ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

D.K’nin gözaltına alınması esnasında E.A.’nın abisi M.A ile de aralarında arbede yaşandığı görüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.